League of Legends: Arcane, la serie animata è stata rinviata al 2021

Greg Street, direttore creativo di Riot Games, ha annunciato pochi istanti fa che la serie televisiva animata League of Legends: Arcane non uscirà nel corso del 2020 come precedentemente annunciato. La causa, secondo quanto dichiarato, sarebbe legata ad alcuni problemi di produzione sopravvenuti a causa dell'emergenza sanitaria.

"Siamo tutti delusi qui a Riot", ha scritto Street, "non vedevamo l'ora di mostrarvi la serie, ma in questo caso dobbiamo pensare prima di tutto alle condizioni di salute dei nostri lavoratori. Il nostro nuovo piano prevede di rilasciare League of Legends: Arcane nel corso del 2021, quindi continuate a seguirci per scoprire tante altre novità". Il direttore creativo ha anche affermato che lavorare per mesi in smart working ha portato a rallentamenti non indifferenti, e che per riuscire a produrre una serie di alta qualità è necessario un po' più di tempo.

La serie animata di League of Legends è stata annunciata per la prima volta nell'ottobre del 2019, insieme ai nomi dei produttori e di parte dello staff. A quanto pare lo studio francese Fortiche Production si starebbe occupando delle animazioni di quella che dovrebbe essere la "prima di più stagioni". La serie è mirata ad un pubblico over 14.

