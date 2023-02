League of Legends: un cosplay di Vi come nella locandina di Arcane

Oltre che essere una delle Campionesse più apprezzate di League of Legends, Vi è stata la grande protagonista di Arcane, la la trasposizione animata del celeberrimo videogioco MOBA di Riot Games. A più di un anno dall'uscita della serie, ecco un fedelissimo cosplay di Vi da League of Legends: Arcande.

Arcane è stato uno degli adattamenti più apprezzati del 2021 e il suo successo si ripercuote tutt'oggi sul mondo dei cosplay. Mentre gli appassionati si danno battaglia su League of Legends, Vi si esibisce in un manifesto promozionale per la serie animata di cui è stata protagonista assieme a Jinx.

Vi, alias di Violet, è una vigilante zaunita e sorella maggiore di Jinx. Le due ragazze furono infatti entrambe adottate da Vander dopo la morte dei loro genitori con gli esecutori di Piltovan. Impavida e dalla testa calda, eccelle nel combattimento corpo a corpo brandendo un paio di guanti hextech che sono in grado di distruggere persino interi edifici.

La cosplayer ViKU si è esibita in una interpretazione di Vi che rende omaggio ai poster di Arcane. L'atleticità di Vi risalta in questo cosplay fedelissimo in cui vediamo la zaunita dai capelli rossi con la frangia a destra indossare il suo solito outfit punk, composto da una giacchetta rossa e pantaloni a righe scuri. In attesa di scoprire se arriverà una nuova serie animata ambientata nell'universo fantasy del titolo Riot Games, su League of Legends arriva un nuovo campione.