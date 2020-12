League of Legends: Seraphine vi augura buon Natale nel cosplay di Shirogane

League of Legends è nato oltre un decennio fa su PC, diventando in fretta uno dei MOBA più giocati di sempre. Il suo mondo si è pian piano espanso con l'aggiunta di altri campioni che hanno contribuito a creare partite sempre più entusiasmanti, ma la storia sta per arrivare anche in altri formati come accadrà con League of Legends: Arcane.

In attesa di vedere i progetti animati, abbiamo potuto riscoprire le battaglie tra tutti questi personaggi anche su console e mobile grazie a League of Legends: Wild Rift. Nel gioco su PC intanto è arrivata da pochi mesi un nuovo campione, la cantante sognatrice Seraphine. Nonostante abbia creato sentimenti contrastanti nel fandom e tra i videogiocatori del popolare MOBA, Seraphine si sta distinguendo su Instagram a causa dei tanti cosplay ricevuti.

Uno di questi è stato creato dalla popolare e bravissima Shirogane-sama, il quale ha deciso di declinare il personaggio in versione natalizia visto il periodo. È nato così il cosplay di Seraphine che vi augura Buon Natale che potete vedere nel post in basso e inutile dirlo è diventato velocemente virale, con oltre 50000 likes. Anche se in League of Legends non esiste una skin del genere per Seraphine, il costume sembra ben riuscito con i capelli rosa e il costume rosso e bianco. Vi piacerebbe usarla in questa versione nel gioco?