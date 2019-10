Un leak potrebbe aver appena svelato la nuova serie di Weekly Shonen Jump

Weekly Shonen Jump è la rivista di manga più famosa al mondo. Anche se nata anni dopo le dirette rivali Weekly Shonen Magazine e Weekly Shonen Sunday, negli anni '80 iniziò il sorpasso di popolarità grazie a opere come Ken il Guerriero e soprattutto Dragon Ball. La rivista richiede però sempre freschezza e per tanto approva sempre nuove serie.

Per ogni manga che arriva, Weekly Shonen Jump è costretto a cancellarne uno presente sulla rivista e dagli scarsi risultati. Ciò potrebbe avvenire nel giro di poche settimane dato che un leak sembra aver rivelato l'arrivo di una nuova opera, per il momento ancora sconosciuta.

Il sito Ganmo.j-comi.jp ha inserito tra le sue pagine un annuncio di lavoro per diventare un assistente per Weekly Shonen Jump. La rivista sta cercando una persona capace di utilizzare alcuni strumenti per il disegno come CLIP STUDIO PAINT EX e che possa lavorare a partire dal 20 novembre a una nuova serie vagamente descritta come "di ambientazione fantastica e magica in una scuola di magia a ispirazione occidentale".

Anche se questo non fa capire di preciso di cosa potrebbe trattare la serie, l'annuncio potrebbe anticiparci che dal prossimo mese ci sarà qualche nuovo manga in partenza. Sarà un nuovo autore oppure uno più navigato a calcare le pagine di Weekly Shonen Jump?