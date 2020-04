Un leak conferma il debutto di My Hero Academia 5 al 2021

Aleggiava nell'aria già da qualche settimana, eppure mancava solo l'ufficialità giunta da noi appena qualche ora fa. Ebbene, la stagione 5 di My Hero Academia è ormai ufficiale, come rivelano i primi leak trapelati dalla rivista Weekly Shonen Jump. Ad ogni modo, è lecito domandarsi quando debutterà la nuova serie dell'anime?

Ad aprire le porte a una possibile finestra di lancio è l'insider Spy, celebre leaker del settore nonché colui che per primo ha comunicato l'ufficialità di My Hero Academia 5 ancor prima dell'uscita degli spoiler del magazine. Inoltre, Spy è stato protagonista di numerose altre voci di corridoio, la maggior parte di queste risultate infine totalmente veritiere.

In risposta a un utente su Twitter, l'insider ha avvertito che la serie non arriverà prima del 2021. Inoltre, è probabile che la stagione 5 non compierà il suo debutto nemmeno nella stagione primaverile, seppur quest'ultima informazione valga la pena coglierla con le pinze. Pertanto, non possiamo che supporre l'inizio della nuova serie intorno alla stagione estiva o, nel caso peggiore, nel mese di ottobre. Ciò che è certo, ad ogni modo, è che dovremmo attendere a lungo prima di assaporare nuovamente le gesta della classe A della U.A. Academy, sintomo di una produzione ancora in fase arretrata. Vi suggeriamo, in ogni caso, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi ulteriori novità in merito al ritorno dell'anime di My Hero Academia.

Secondo voi, invece, quando debutterà la stagione 5? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.