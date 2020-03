Un leak pare aver svelato il prossimo Pokémon di Ash

La nuova serie dei Pokémon sta riservando piacevoli sorprese agli appassionati, grazie a una storia che ha rinnovato il celebre franchise. A un prodotto che punta a essere "innovativo" non poteva mancare, ovviamente, una nuova squadra per Ash. A tal proposito, un leak apparso in rete sembra aver rivelato il nuovo compagno del protagonista.

Dopo aver catturato Gengar, Ash continua insieme a Go la propria avventura in quel di Galar, tra nuove creature e nuove situazioni difficili da affrontare. Nel frattempo, una rivista nipponica, nelle scorse, ha fatto molto discutere di sé a causa di un'immagine che anticiperebbe il futuro nuovo compagno del protagonista. Il leak in questione, che vi abbiamo proposto in calce alla notizia grazie alla traduzione di Ashand Serena, recita quanto segue:

"Diventiamo forti insieme! Ottieni un nuovo Pokémon e punta al colpo di classe!

Ash deve ancora perfezionare le proprie abilità! Deve allenare il suo Pokémon e trovare un nuovo amico! Ash si sta prendendo cura di un uovo, è questa la nascita di una nuova amicizia? Ma chi nascerà dall'uovo? Tyrogue, Grookey, Sobble, Munchlax o Riolu? La risposta la scoprirete nell'episodio del 12 aprile.

Il Pokémon di Satoshi. Il suo terzo compagno, dopo Dragonite e Gengar incontrato durante il viaggio."

Stando alle eventuali voci di corridoio trapelate finora, nonché alle numerose immagini a tema Pokémon incentrate su Riolu e la sua forma evoluta, Lucario, ci sentiamo di immaginare che sia proprio lui il futuro compagno di Ash. E voi, invece, chi immaginate, tra quelli citati, come nuovo compagno del protagonista? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.