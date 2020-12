Leakato il titolo di ONE PIECE 1000: ecco il primissimo spoiler dell'atteso capitolo

C'è grande attesa tra i fan di ONE PIECE per il prossimo numero del manga di Eiichiro Oda. Il 2020 dell'opera si è concluso ufficialmente con il capitolo 999, pubblicato oggi in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump. Il prossimo numero sarà pubblicato invece il 4 gennaio 2021 sul quale ci sarà ONE PIECE 1000. L'hype ormai è palpabile.

Ma in rete, come accade di consueto nella settimana di Natale, iniziano a trapelare già alcuni leak. Neanche ONE PIECE 1000 è immune da spoiler e in questi ultimi minuti è stato confermato un elemento importante del capitolo.

L'elemento in questione è il titolo di ONE PIECE numero 1000 che i primi spoiler hanno confermato con più fonti. Il prossimo numero si intitolerà quindi "Rufy Cappello di Paglia" ed è un titolo che già lancia l'immaginazione a mille dato che farà capire che tutto sarà incentrato sul nostro amato protagonista.

Inoltre le varie fonti confermano che il prossimo numero di ONE PIECE, il capitolo 1001, uscirà regolarmente a metà gennaio e che non ci saranno altre pause se non quelle già previste di consueto dal calendario di Weekly Shonen Jump per Natale e per l'anno nuovo. Chissà che altro sarà presente in ONE PIECE 1000.