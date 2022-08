Per i leaker, l'anime di Undead Unluck ha già una data di uscita

Al suo esordio Undead Unluck è stato catalogato come un successo e come tutte le più popolari hit riceverà un adattamento anime. Questo seppure non in via ufficiale, è già realtà. Secondo gli insider della rete l’anime di Undead Unluck debutterà nel corso del 2023.

Nell’ultimo periodo, in rete circolano sempre più di frequenti leak riguardanti l’anime di Undead Unluck. Seppur in via non ufficiale, secondo gli insider la hit più recente di Weekly Shonen Jump avrebbe già una serie in cantiere.

Il manga di Yoshifuki Tozuka è attualmente uno dei più seguiti di Shueisha e non ci sono dubbi che presto o tardi riceverà un adattamento. Ufficialmente, l’anime di Undead Unluck è ancora un taboo, ma ufficiosamente è praticamente certo. Secondo i leak più recenti, la serie farà il suo debutto nel corso del 2023, proponendosi come una delle bombe del prossimo periodo.

Arrivati ormai ad agosto, l’anime non potrà certamente debuttare nel corso della stagione autunnale. Probabilmente, Undead Unluck sarà protagonista di un panel al Jump Festa 2023, importante manifestazione dove potremmo assistere al suo annuncio e alle prime immagini ufficiali.

Al momento, non c’è ufficialità alcuna, ma questa potrebbe arrivare nel breve periodo. Undead Unluck segue le vicende di una ragazza sfortunata che cerca di togliersi la vita. Nel momento cruciale, fa la conoscenza di un ragazzo zombie immortale che appare in cerca di morte.