Legend: A Dragon Ball Tale, il film fan-made con Vegeta Re dei Saiyan

La mitologia di Akira Toriyama brulica di progetti amatoriali di cui solo una parte riesce però a raggiungere un grande successo. Di tanto in tanto, infatti, emergono alcune creazioni a dir poco straordinarie, basti pensare all'ultimo lavoro di Studio Stray Dog, Legend: A Dragon Ball Tale.

In realtà non è la prima volta che sentiamo parlare di questo progetto, nel 2018 lo studio rilasciò infatti il primo trailer del film fanmade. Sono serviti però ulteriori 4 anni a Stray Dog per ultimare il lavoro e pubblicare lo scorso luglio l'intero filmato, della durata di circa 11 minuti, su YouTube e che voi potete recuperare interamente in calce alla notizia. Ad ogni modo, questo non è l'unico progetto amatoriale visto che l'anno scorso fece scalpore il teaser live-action di Dragon Ball Z: La Leggenda di Goku.

L'asso nella manica di Legend: A Dragon Ball Tale, tuttavia, è senza alcun dubbio il fronte visivo visto che le animazioni sono state realizzate con cura e con un risultato davvero eccezionale. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di apprezzare la resa coreografica del combattimento tra il Re dei Saiyan e Broly. Per chi se lo stesse chiedendo, invece, la sinossi recita quanto segue: "A seguito di ordini diplomatici da parte del Gran Consiglio, Vegeta, ora Re dei Saiyan, si dirige a completare una missione di assassinio interstellare".

E voi cosa ne pensate di questo filmato amatoriale, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.