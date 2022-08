Legend of Mana: The Teardrop Crystal, l'anime dal videogioco debutta a inizio ottobre

Attraverso uno spot commerciale della durata di una manciata di secondi, è stato rivelato che l'anime tratto dal videogioco di culto Legend of Mana debutterà a inizio ottobre 2022. Ecco le ultimissime informazioni sulla serie intitolata The Teardrop Crystal.

Oltre un anno fa veniva annunciato Legend of Mana: The Teardrop Crystal, serie animata che avrebbe commemorato i 30 anni del franchise videoludico di Square Enix. L'adattamento del JRPG di culto ha ora una premiere ufficiale.

Legend of Mana: The Teardrop Crystal debutterà dal 7 ottobre, una data confermata ufficialmente da un brevissimo teaser che ci permette di vivere in anteprima alcuni frame tratti dalla serie. Protagonista di questa serie saranno Shiloh e Serafina, che nel gioco originale sono i nomi predefiniti per la scelta dei personaggi giocabili di sesso maschile e femminile. Nell'anime i due verranno doppiati da Nobunaga Shimazaki e Saori Hayami.

L'anime è in produzione presso Graphinica e Yokohama Animation Lab, due studi d'animazione che in precedenza hanno collaborato al filmato di apertura della versione rimasterizzata del videogioco Legend of Mana. Tra i membri dello staff troviamo Masato Jinbo come regista, Taro Ikegami come character designer sulla base dei soggetti originali di HACCAN e Yoko Shimomura come compositore delle musiche. La voce di Serafina, Saori Hayami, esegue la sigla di apertura "Tear of Will".