Legend of Mana: The Teardrop Crystal, Square Enix annuncia l'anime tratto dal celebre JRPG

Nel corso della diretta streaming organizzata per festeggiare i 30 anni della serie videoludica Seiken Densetsu (conosciuta in occidente come "Mana Series"), Square Enix ha annunciato che Warner Bros. Japan produrrà una serie anime ispirata al videogioco del 1999 Legend of Mana. La serie si intitolerà Legend of Mana: The Teardrop Crystal e al momento non ha una data d'uscita.

Per chi di voi non fosse familiare con la serie di JRPG, ricordiamo che Legend of Mana è il quarto capitolo della celebre serie Mana, nonché sequel/spin-off del famoso Trials of Mana del 1995. Il titolo segue le gesta di un eroe senza nome che si offre volontario per riportare il regno di Fa'Diel agli antichi fasti, completando alcune missioni per far tornare a risplendere l'Albero del Mana. Nel videogioco, "The Teardrop Crystal" è il nome di una delle ultime missioni della storia.

Warner Bros. Japan non ha condiviso una possibile finestra d'uscita, ma ha confermato che le animazioni saranno curate dagli studi di produzione Graphinica e Yokohama Animation Lab, gli stessi che nell'arco dell'ultimo anno si sono occupati della remastered del videogioco ora disponibile su PS4, Switch e PC. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al filmato introduttivo della nuova versione del gioco, che dovrebbe darci un'idea della generale qualità delle animazioni.

Square Enix non è nuova a questo tipo di progetti, ricorderete ad esempio che ad aprile ha trasmesso la prima stagione di The World Ends with You per promuovere il nuovo videogioco in uscita, e che poco tempo fa ha annunciato una serie animata di Final Fantasy IX. Sarà sicuramente interessante scoprire se questo progetto riuscirà a soddisfare le altissime aspettative dei fan.