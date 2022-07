Legend of Mana: The Teardrop Crystal: trailer e uscita per l'anime dal celebre videogioco

In occasione del trentesimo anniversario della serie di JRPG Mana, Square Enix si è messa al lavoro sulla serie anime Legend of Mana: The Teardrop Crystal. L’adattamento anime televisivo tratta dal celebre videogioco di culto, debutterà nel corso della stagione autunnale.

Sul canale YouTube di Warnes Bros. Japan, è stato pubblicato un nuovo filmato promozionale di Legend of Mana: The Teardrop Crystal. Questo, rivela la finestra di rilascio dell’anime, ottobre 2022, e presenta in anteprima assoluta la sigla di apertura, “Tear of Will” di Saori Hayami.

Nella clip, che fa da seguito all’opening movie rilasciato al momento dell’annuncio dell’anime di Legend of Mana, gli spettatori fanno la conoscenza del duo di protagonisti principali, Shiloh e Seraphina. A prestare le voci ai suddetti personaggi, saranno rispettivamente Nobunaga Shimazaki e Saori Hayami, che come abbiamo visto si occuperà anche della opening.

La produzione dell’anime è affidata a Graphinica e Yokohama Animation Lab, i due studi che in precedenza hanno collaborato al filmato di apertura della rimasterizzazione del videogioco Legend of Mana. Masato Jinbo, è accreditato come regista e responsabile della composizione, Taro Ikegami dei character design basati sugli originali di HACCAN e Yoko Shimomura come compositore delle musicher.

L’originale JRPG, il quarto videogioco della serie Mana, fece il suo debutto su PlayStation nel 1999. La versione rimasterizzata è stata invece lanciata su PlayStation 4, Switch e PC nel 2021. Qui, trovate la recensione di Legend of Mana HD.