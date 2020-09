Legend of the Galactic Heroes: annunciato il sequel di 24 episodi

Legend of the Galactic Heroes è un franchise storico, forte di uno straordinario anime degli anni '90 e di un recente remake. La grande guerra spaziale e il genio dei due formidabili strateghi della battaglia stanno per ritrovarsi in una nuova serie animata in dirittura d'arrivo nel prossimo anno.

Production I.G. ha riproposto al grande pubblico una delle serie più amate al mondo attraverso uno straordinario remake di Legend of the Galactic Heroes. Nonostante la critica non abbia ritenuto il remake di pari livello alla storica trasposizione televisiva del romanzo di Yoshiki Tanaka, la nuova generazione è invece riuscita a introdursi all'interno del franchise rispondendo con entusiasmo al progetto animato al punto tale che lo studio ha continuato la prima stagione con tre diversi lungometraggi.

Nelle scorse ore, a sorpresa Production I.G. ha confermato la messa in produzione di un sequel del terzo film dalla durata di ben 24 episodi. Per l'occasione il sito ufficiale ha rilasciato anche un teaser promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia che tuttavia non fornisce ulteriori dettagli circa le messa in onda dell'attesissimo sequel.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo annuncio, ve lo aspettavate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.