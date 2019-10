Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, pubblicata la Key Visual del secondo film

Come anticipatovi diversi mesi fa, il primo dei tre film sequel di The Legend of the Galactic Heroes è finalmente approdato nei cinema giapponesi, dopo quasi un anno di attesa. Oggi, in occasione del debutto della seconda pellicola, è stata pubblicata una nuovissima Key Visual, disponibile alla visione in calce all'articolo.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che The Legend of the Galactic Heroes è un romanzo di Yoshiki Tanaka, da cui è stata tratta la serie del 2018 soprannominata The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These. Dopo qualche mese di silenzio, lo studio di annunciò che la seconda stagione dell'anime, intitolata Die Neue These 2, sarebbe approdata in Giappone con tre film, ognuno comprensivo di quattro dei dodici episodi che avrebbero dovuto comporla.

La serie racconta la gesta del sovrano dell'Impero Galattico Reinhard von Lohengramm e dell'ammiraglio dell'Alleanza dei Pianeti Liberi Yang Wen-li, due ufficiali in perenne competizione tra loro. Il primo dei tre lungometraggi ha visto la luce lo scorso 27 settembre, mentre il secondo debutterà il 25 ottobre 2019. Il terzo e ultimo film dovrebbe essere distribuito, a scanso di variazioni, il prossimo 29 novembre.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la nuova Key Visual? Fateci sapere se avete intenzione di dare un'occhiata all'anime lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vogliate più informazioni sulla serie invece, vi rimandiamo alla scheda di The Legends of the Galactic Heroes.