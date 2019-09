Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, pubblicato un nuovo trailer dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale dedicato a Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These secondo film dei tre adattamenti animati dei romanzi sci-fi di Yoshiki Tanaka, ha pubblicato un nuovo trailer della produzione attraverso il quale sono stati annunciati numerosi nuovi doppiatori.

Andando più nello specifico, i quindici nuovi doppiatori annunciati sono:

Jiro Saito nei panni di Otho von Braunschweig

Eiji Hanawa nei panni di Wilhelm von Littenheim

Masayoshi Sugawara nei panni di Alfred von Landsberg

Ikkyuu Juku nei panni di Grand Bishop of the Terraist Church

Yasuhiro Mamiya nei panni di Legrange

Kousuke Takaguchi nei panni di Bronze

Daisuke Hirakawa nei panni di Bernhard von Schneider

Kenji Yamauchi nei panni di Arthur von Streit

Isshin Chiba nei panni di Anton Fellner

Hisanori Koyatsu nei panni di Leopold Schumacher

Takaya Kuroda nei panni di Dawson

Toshitsugu Takashina nei panni di Kubersly

Kenta Miyake nei panni di Nguyen Van Huu

Shigeru Ushiyama nei panni di Baghdash

Masami Kikuchi nei panni di Boris Konev

Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei doppiatori che erano già stati confermati:

Kana Hanazawa nei panni di Hildegard von Mariendorf

Toru Furuya nei panni di Flegel

Issei Futamata nei panni di Arthur Lynch

I film usciranno in Giappone rispettivamente il 27 settembre, il 25 ottobre e il 29 novembre. Ogni film avrà una durata pari a quattro episodi televisivi. Crunchyroll ha proiettato gli "Episode 0" ed "Episode 13" dell'opera durante il recentemente conclusosi Crunchyroll Expo. Il sito trasmetterà inoltre la produzione in streaming con il titolo The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Second a fine estate/inizio autunno del 2019.

La prima stagione dell'opera, The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Kaikō (The New Thesis: Star-Crossed), è andata in onda nell'aprile 2018 per un totale di 12 episodi. Crunchyroll ha pubblicato l'opera in streaming in Giappone mentre Funimation l'ha pubblicata in streaming con doppiaggio inglese.

Shunsuke Tada (Kuroko's Basketball, STARMYU) è stato posto come director dell'opera animata insieme a Production I.G. Noboru Takagi (Durarara!!, Kuroko's Basketball) è il responsabile della sceneggiatura, mentre Yoko Kikuchi (Junjō Romantica, Kuroko's Basketball, Sekai Ichi Hatsukoi - The Greatest First Love), Iwao Teraoka (character designer di The Brave Police J-Decker, Kuroko's Basketball storyboarder) e Katsura Tsushima (Kuroko's Basketball) si stanno occupando del character design. Takayuki Goto (Kuroko's Basketball, Blood-C), invece, è il director del processo animato.