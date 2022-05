Legend of the Galactic Heroes: La stagione finale sarà divisa in due parti

Dopo l'annuncio della conclusione di Legend of the Galactic Heroes, serie remake dell'opera di Yoshiki Tanaka, Production I.G. ha rivelato che la stagione sarà divisa in due parti che andranno in onda a qualche mese di distanza.

Gli episodi inediti dedicati allo scontro tra l'Impero Galattico e l'Alleanza dei Pianeti Liberi andranno in onda in tre diversi blocchi, che saranno trasmessi nei cinema giapponesi il prossimo 30 settembre, il 28 ottobre e il 25 novembre, mentre saranno trasmessi solo in seguito in TV. Lo studio di produzione ha inoltre rivelato che questa nuova parte della storia sarà intitolata The Legend of the Galactic Heroes: Sakubo. In calce alla notizia trovate anche un poster dedicato a due personaggi dello show: si tratta di Adrian Rubinsky e Dominique Saint-Pierré, che saranno centrali nelle prossime vicende dell'anime.

Come sapete, l'opera è un remake dell'anime andato in onda per la prima volta nel 1988, diventato in poco tempo una delle serie più apprezzate dagli appassionati di animazione giapponese. In attesa di scoprire altre informazioni sulla data di uscita in Italia, dove è possibile vedere i primi dodici episodi nel catalogo di VVVVID, vi lasciamo con questa key visual dedicata alle puntate di Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These.