Legend of the Galactic Heroes: Il trailer anticipa la conclusione dell'anime

Sono passati diversi mesi dall'annuncio della nuova serie di Legend of the Galactic Heroes: Production I.G. ha quindi condiviso un trailer dedicato alla parte finale della storia, che sarà disponibile a breve.

Come sapete, Legend of the Galactic Heroes è il remake dell'opera omonima andata in onda dal 1988 al 1997 e composta da quattro stagioni, oltre a diversi OAV e prequel incentrati sul mondo creato da Yoshiki Tanaka. In calce alla notizia trovate quindi il trailer condiviso su YouTube che mostra in anteprima alcune delle vicende della terza parte di Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These e i due protagonisti ed avversari Reinhard von Lohengramm e Yang Wen-li. La serie sarà trasmessa come film nelle sale giapponesi a partire dal prossimo 13 maggio, mentre andrà in onda anche come serie TV in una stagione composta da 24 episodi. Per ora non sappiamo quando sarà disponibile in Italia, mentre la prima parte della storia del conflitto tra l'Impero Galattico e l'Alleanza dei Pianeti Liberi è presente nel catalogo di VVVVID.

Non resta quindi che aspettare per scoprire quando saranno disponibili le prossime puntate inedite della serie, nel frattempo vi segnaliamo la key visual dedicata al secondo film di Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These.