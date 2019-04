La leggenda di Arslan, annunciato per settembre uno spettacolo musicale

Office Endless ha annunciato la produzione di uno spettacolo musicale basato su La leggenda di Arslan, anime ispirato alla serie di romanzi scritti da Yoshiki Tanaka e adattati in un manga da Hiromu Arakawa, recentemente declinato anche in forma videoludica.

La prima tappa per l'evento sarà a Osaka al Cool Japan Park Osaka TT Hall dal 5 all'8 settembre, successivamente dall'11 settembre fino al 16 l'appuntamento sarà al Theater 1010 di Tokyo. Direttore d'orchestra sarà Naohiro Ise, che ha scritto anche lo script dello spettacolo, mentre Rei Ishizuka ha gestito l'arrangiamento della colonna sonora.



La leggenda di Arslan è un brand che ha avuto un successo di vasta portata nel mondo dell'intrattenimento: oltre all'anime e al manga, Arslan è stato protagonista anche di diversi videogiochi. Takana aveva inaugurato la serie nel 1986 arrivando al sedicesimo volume pubblicato nel dicembre del 2017. La storia è stata proposta in un serie di sei episodi, trasmessa dal 1991 al 1993, fino all'adattamento manga realizzato da Chisato Nakamura e pubblicato dal 1991 al 1996. La prima serie anime ha debuttato nel 2015 ispirandosi al nuovo manga scritto da Arakawa (autrice già di Fullmetal Alchemist) pubblicato invece nel 2013. Nel 2016 Arslan è diventato anche un videogioco, con il titolo di The Warriors of Legend.