La leggenda di Oden incontra un altro personaggio epico nel mondo di ONE PIECE

Con l'arco di Wano Country che continua nei capitoli del manga di ONE PIECE Eiichiro Oda ha deciso di portarci nel passato, per mostrarci come Kozuki Oden, una delle personalità più influenti nel paese di Wa, abbia raggiunto la fama. Il samurai in questione aveva il desiderio di aprire i confini di Wano al mondo e per questo fu esiliato.

Le leggi che governano, e governavano, il paese sono estremamente rigide e collegate ad una ideologia radicale quanto conservatrice, dato che impongono a tutti gli abitanti di non abbandonare l'arcipelago. In seguito al suo esilio Oden diventerà il Daimyo, signore, della regione di Kuri, sempre interna alla regione.

In uno degli ultimi capitoli Oda ci ha mostrato l'incontro di Kozuki con una leggenda del mondo di ONE PIECE, l'imperatore Barbabianca. Pregando il pirata di entrare a far parte del suo equipaggio, Oden conosce la donna che in futuro diventerà sua moglie, Kozuki Toki. Mosso dal desiderio di avventura e di conoscere il mondo che si trova oltre le "mura" di Wano, Oden accetta una sorta di sfida ideata dallo stesso Barbabianca. Se il samurai riuscirà a rimanere aggrappato ad una catena legata alla nave per tre giorni, allora potrà entrare ufficialmente nell'equipaggio.

Mentre la prova sembra quasi giunta ad una fine, Oden sente l'urlo di una donna in pericolo, minacciata da un gruppo di pirati. Naturalmente lascia la catena e si dirige verso le grida. La donna si rivelerà essere Toki, e tra i due nascerà istantaneamente un legame.

Come molti di voi sapranno, Toki ha mangiato un Frutto del Diavolo estremamente particolare, dato che le consente di viaggiare nel tempo. Quando la morte accolse Oden, invece di fuggire con il suddetto potere, Toki accettò di accompagnare il marito verso il suo destino, mandano però i Nove Foderi Rossi nel futuro, per realizzare il sogno del loro signore.