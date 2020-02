La leggendaria fumettista Ann Nocenti sarà ospite al Napoli Comicon 2020

Il Napoli Comicon 2020 continua ad ampliare il suo parco ospiti: pochi giorno dopo lo straordinario annuncio di Star Comics riguardante l'arrivo dell'autore di Kaguya-sama: Love is War infatti, è stato confermato che grazie agli sforzi di BAO Publishing sarà anche presente Ann Nocenti, leggendaria fumettista americana nonché autrice di Ruby Falls.

Dopo essersi laureata all'università SUNY New Paltz di New York, la scrittrice iniziò a lavorare nel campo dei fumetti per Marvel Comics, supervisionando uno dei più importanti cicli narrativi degli X-Men. Dopo aver lavorato su Spider-Woman, Doctor Strange e Star Wars, l'autrice trovò il successo grazie alla creazione del supereroe Longshot prima e al suo lavoro su Daredevil poi. Ancora oggi, il suo contributo sulle storie con protagonista il Diavolo di Hell's Kitchen è ritenuto essenziale.

Nel corso della sua carriera Ann Nocenti ha lavorato per Marvel, DC Comics e Dark Horse, mettendo la propria firma su centinaia di importanti opere. Negli anni '90 si è addirittura spinta nel campo cinematografico dirigendo alcuni documentari ed infine, negli anni 2000, ha pubblicato opere come The Seeds (con David Aja) e Ruby Falls.

Quello di Ann Nocenti è l'ennesimo nome presenta nella lista invitati del Napoli Comicon 2020, un evento che diventa ogni giorno più imperdibile. Nel caso in cui foste fautori delle opere orientali comunque non dovete preoccuparvi, visto che oltre ad Aka Akasaka è stato recente confermato l'arrivo del maestro Shuzo Oshimi, autore di opere di successo quali Tracce di Sangue, Happiness e I fiori del male.