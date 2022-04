Il leggendario fumettista Frank Miller apre la sua casa editrice e annuncia nuove opere

Frank Miller, autore di opere iconiche come Il Cavaliere Oscuro, 300 e Sin City, è in procinto di lanciare la sua casa editrice, ricoprendo il ruolo di presidente e editor-in-chief. La casa editrice, chiamata Frank Miller Presents, potrà acontare anche su Dan Didio nel ruolo di editore, carica che ha già ricoperto per DC Comics fino al 2020.

"Investire negli artisti e nel futuro del fumetto è sempre stata la mia vera passione", dichiara Miller. "Io, Dan e Silenn [Thomas, COO di Frank Miller Presents, ndr] non potremmo essere più orgogliosi nel lanciare Frank Miller Presents, che servirà da terreno fertile per autori e nuove creazioni. Il nostro obiettivo per questa casa editrice è di coltivare un gruppo di artisti e sceneggiatori a cui fare da mentori, collaborando e facendo crescere loro ma anche la forma d'arte stessa".



Frank Miller Presents produrrà dai due ai quattro titoli l'anno, e, tra le prime opere annunciate, troviamo nuove IP ma anche nuove iterazioni di vecchi lavori di Miller. Oltre a Pandora e Ancient Enemies, sono stati annunciati anche Sin City 1858 (un western ambientato nell'universo di Sin City) e Ronin Book Two, serie limitata sequel della miniserie Ronin del 1983.



Nonostante sia in attività sin dalla fine degli anni '70, Miller non ha mai smesso di lavorare nel settore dell'intrattenimento: oltre ai suoi lavori come fumettista, Miller ha lavorato come sceneggiatore cinematografico e anche come regista. Negli ultimi tempi, ha prodotto per Netflix un adattamento in live action della sua graphic novel Cursed, sebbene Netflix abbia cancellato la serie prematuramente.



