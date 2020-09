Il leggendario manga Slam Dunk compie 30 anni: auguri ad uno dei re degli spokon!

Ci sono alcuni manga che rimangono nella storia anche a tantissimi anni di distanza dalla fine. Talvolta questi proseguono con spin-off o sequel di varia natura come capitato a Dragon Ball. Altri invece rimangono nell'olimpo delle opere classiche e di successo che vengono sempre consigliate a tutti. E Slam Dunk è uno di questi.

Non si può parlare infatti di manga sportivi, o spokon, senza citare almeno una volta il glorioso manga scritto e disegnato da Takehiko Inoue. Il mangaka debuttò su Weekly Shonen Jump #42 del 1990, pubblicato il 18 settembre 1990. Ciò vuol dire che oggi 18 settembre 2020 Slam Dunk compie ben 30 anni.

Un anniversario importantissimo e speciale per un'opera rimasta nei cuori di tanti. La dimostrazione di ciò è la ripresa da parte di Shueisha di questo mondo sui cestisti con l'artbook PLUS/Slam Dunk Illustrations 2 arrivato anche in Italia con Planet Manga. Il ritorno di Inoue sulla rivista più famosa al mondo fu anticipato dall'anteprima del #41 dove si vedeva un comico Sakuragi correre inseguito da Akagi, affiancato dalle altre anteprime con Dragon Ball e Rokudenashi Blues.

Fino a quel momento, Inoue non era stato brillante dato che era stato pubblicato l'anno prima con Chameleon Jail, cancellato dopo soli 15 capitoli. Il manga sul basket però poi lo consacra e lo porta a un successo a dir poco straordinario, dato che è tra i manga più venduti di Shueisha e in assoluto. Nonostante il panorama che vedeva titoli di successo come Dragon Ball, Rokudenashi Blues, Dragon Quest, Classe di Ferro, Keiji il Magnifico, City Hunter, Kochikame, Jojo e Saint Seiya pubblicati in contemporanea su WSJ in quell'autunno del 1990, Slam Dunk riuscì a ritagliarsi un grosso spazio fino a diventare il perno della rivista insieme al manga di Toriyama.

In basso l'utente Twitter giapponese Ken ci ricorda la copertina del numero di Weekly Shonen Jump in cui apparì per la prima volta Slam Dunk, insieme alle pagine a colori dell'epoca. Anche dopo trent'anni, Slam Dunk rimane nel cuore di ogni fan.