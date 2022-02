Leggende Pokémon Arceus, annunciata una serie anime ambientata a Hisui

Durante il Pokémon Presents di oggi è stato annunciato che Studio Wit (Attack On Titan, Great Pretender, Ranking of Kings) realizzaerà una serie anime ambientata nella regione di Hisui (la regione di Sinnoh del passato che troviamo in Leggende Pokémon Arceus). La serie debutterà in estate, probabilmente sul canale YouTube ufficiale del franchise.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla serie animata, ma sembra che seguirà la scia della serie animata Pokémon: Le Ali del Crepuscolo, ispirata agli eventi di Pokémon Spada e Scudo. Ulteriori dettagli verranno annunciati in seguito. Si tratta del secondo progetto di Pokémon prodotto da Studio Wit, in quanto aveva già collaborato con OLM Studios alla produzione di "Il film Pokémon: In Ognuno di Noi".

Durante il Pokémon Presents sono stati annunciati anche degli aggiornamenti gratuiti per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e per Leggende Pokémon Arceus, oltre alla nona generazione di Pokémon che arriverà a fine anno con i giochi Pokémon Scarlatto e Violetto (Scarlet e Violet).

In questi anni sono uscite diverse serie di corti del franchise di Pokémon, come la già citata Le Ali del Crepuscolo, PokéToons ed Evoluzioni Pokémon. Tutte le serie sono disponibili sui vari canali YouTube del franchise.

Il gioco si svolge nella regione di Hisui, la versione passata della regione di Sinnoh, conosciuta nei giochi Pokémon Diamante e Pokémon Perla. I giocatori si uniscono al Team Galassia nel Villaggio Giubilo per intraprendere delle spedizioni di ricerca sui Pokémon all'esterno. I giocatori possono cavalcare Pokémon e creare strumenti. Inoltre, gli allenatori sono vulnerabili agli attacchi dei Pokémon selvatici mentre si muovono nelle mappe.