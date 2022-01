Leggende Pokémon Arceus, il gioco diventa un anime dello Studio Ghibli grazie a un fan

Ogni nuovo gioco di Game Freak, da qualche tempo a questa parte, scatena la community che non può restare indifferente al consueto e annuale titolo videoludico ispirato alla celebre saga dei Pocket Monsters. L'ultimo lavoro del colosso è Leggende Pokémon Arceus, finalmente disponibile al grande pubblico su Nintendo Switch.

Il 28 gennaio, proprio come la compagnia aveva promesso, sono arrivate le prime consegne del nuovo titolo di Game Freak che, a discapito delle critiche, si è difeso nel suo tentativo di rivoluzionare la saga [Leggi anche la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus].

Non c'era da stupirsi che il web reagisse nei modi più disparati alla fuoriuscita del gioco, tra chi continua a ritenere imperdonabile il comparto tecnico e chi, invece, ha mostrato subito interesse per questa ambiziosa produzione. Il gruppo creativo Channy and Kimberly, ad esempio, ha omaggiato il franchise con un breve video della durata di poco più di un minuto, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, che reinterpreta Leggende Pokémon Arceus con lo stile delle Studio Ghibli.

Un'idea piuttosto originale che ha trovato l'apprezzamento di numerosi appassionati dei Pokémon e della nuova produzione Game Freak. E voi, invece, cosa ne pensate della visione del gruppo creativo, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.