Leggende Pokémon: Arceus, i primi due episodi dello speciale anime sono andati in onda

Pokémon è a pochi giorni dalla sua prossima uscita videoludica, e dire che i fan sono in hype sarebbe molto riduttivo. Dopo tutto, Leggende Pokèmon: Arceus promette di inaugurare una nuova era per il franchise e questo coinvolge anche l'anime.

Non molto tempo fa, The Pokémon Company aveva annunciato uno speciale televisivo dedicato al gioco, e i suoi primi due episodi sono andati in onda. Lo speciale è stato lanciato di recente in Giappone con l'aiuto di Amazon Prime.

Il primo episodio "Ash e Goh! Let's Go to the Sinnoh Festival!" è stato lanciato poco prima che arrivasse anche il secondo. In questo momento, questi episodi sono usciti solo in Giappone, ma le clip si sono fatte strada online per i fan di tutto il mondo.

Con ogni episodio della durata di meno di 20 minuti, Pokémon Leggende: Arceus dà il via al suo anime riunendo Ash con Dawn (Lucinda) nella regione di Sinnoh. Alla coppia viene chiesto di giocare a un gioco che si conclude con loro che trovano i tre starter tra i quali i giocatori dovranno scegliere nel gioco Pokémon di prossima uscita. Ma quando Heatran e Arceus si mostrano, le cose si mettono male.

Per quanto riguarda il secondo episodio, i fan saranno felici di sapere che vedremo anche il ritorno di Brock nella nuova serie di Pokémon. Durante l'episodio, Ash e i suoi amici vanno a controllare il trio dei laghi di Sinnoh che si è svegliato insieme ad Arceus. I tre compagni si imbattono in Brock lungo la strada, e procedono a viaggiare in aereo.

Tuttavia, Heatran procede a incasinare le cose ancora una volta andando in berserk contro i ragazzi. L'episodio si conclude poi con Heatran che assorbe energia spazio-temporale, possiamo immaginare che questo causerà alcuni problemi.

Gli episodi finali di questo speciale andranno presto in onda. Ci sono solo pochi giorni prima che Leggende Pokémon: Arceus venga lanciato sul mercato. Il gioco approderà su Nintendo Switch questo venerdì ed è disponibile per il pre-ordine proprio ora. Per celebrare la quarta generazione di Pokémon è anche andato in onda un episodio interamente dedicato a Bidoof.

Quanto siete entusiasti per Leggende Pokémon: Arceus? Avete intenzione di guardare questo speciale se dovesse arrivare in Italia? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.