Legion of X, un nuovo team di X-Men guidato da Legione nella nuova serie a fumetti Marvel

Il rilancio delle testate mutanti Marvel Destiny of X, che prenderà il via a partire dalla prossima Primavera, si arricchisce di una nuova serie a fumetti intitolata Legion of X. La serie vedrà un nuovo team di X-Men guidato dal mutante Legione proteggere Krakoa, l'isola-stato che rappresenta la patria di tutti i mutanti Marvel.

Legion of X sarà una serie regolare scritta da Si Spurrier e illustrata da Jan Bazaldua. Protagonista della serie sarà David Haller a.k.a. Legione, il mutante di livello omega figlio di Charles Xavier interpretato da Dan Stevens nell'acclamato serial di FX Legion. A giudicare dalla cover del primo numero disegnata da Dike Ruan, il team di mutanti guidato da Legione vedrà la presenza, tra gli altri, di Fenomeno, Nightcrawler e Pixie.



"Per la prima volta, il Marvel Universe ha questo denso gruppo di bellissimi (tanto quanto pericolosissimi) superumani, che vivono tutti apertamente in unico posto", spiega Spurrier. "Questo posto ha bisogno di forze di pace, certo... Ma sarebbe un errore considerarli semplici poliziotti. Non vai lontano a Krakoa se il limite della tua immaginazione è picchiare persone o estrarre un'arma. La popolazione mutante ha bisogno di gente capace di pensare in maniera differente".



La pubblicazione di Legion of X #1 in territorio statunitense è prevista per il 20 Aprile 2022. In calce condividiamo la cover principale del numero, e la variant a cura di Bob Quinn. A proposito di X-Men, Marvel Comics ha annunciato il ritorno di X Men Vote, evento che permetterà ai lettori di eleggere un nuovo membro del principale team di mutanti della Casa delle Idee.