Leiji Matsumoto non prenderà parte al suo prossimo evento in Giappone

Arrivano le prime conseguenze derivanti dalle precarie condizioni del mangaka Leiji Matsumoto. L'autore, infatti, non prenderà parte all'evento The Kita-Q International Manga Fest fissato per il 30 Novembre.

La manifestazione, avrà comunque luogo presso il West Japan General Exhibition Center a Kitakyushun, nella città di Fukuoka, dal 30 Novembre al 1 Dicembre. Matsumoto è attualmente ricoverato in un ospedale di Torino da venerdì scorso, dopo aver accusato un collasso. Fortunatamente dal giorno seguente le condizioni del maestro si sono stabilizzate.

Il quotidiano Asashi Simbun ha riportato che aleggiavano dei sospetti di un presunto ictus al momento del collasso, rivelatisi successivamente infondati. Il mangaka si trovava a Torino per partecipare ad una serie di eventi legati al quarantesimo anniversario del debutto animato di Capitan Arlock in Italia.

Come riporta l'Associazione Culturale Leiji Matsumoto, l'autore aveva in programma una sessione di autografi nella giornata di venerdì presso il Cinema Massimo, durante la quale ha avuto modo di firmarne solamente alcuni, prima di ritirarsi in albergo e sottoporsi a un controllo medico.

Per fortuna, come vi abbiamo riferito prima, le sue condizioni sono migliorate e possono dirsi stabili, ci auguriamo che possa riprendersi ulteriormente nei prossimi giorni e superare al meglio questa spiacevole esperienza.

