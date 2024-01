Leonardo DiCaprio ha introdotto Scorsese alla filmografia di Miyazaki

Che Leonardo DiCaprio, noto ambientalista e amante del cinema d'animazione, fosse legato ad Hayao Miyazaki, non era di certo un mistero: ma che addirittura fosse stato proprio lui ad introdurre la filmografia del maestro ad un altro cineasta iconico - nonché cinefilo di prim'ordine - come Martin Scorsese, non lo poteva immaginare davvero nessuno.

Durante un'intervista realizzata per la nota piattaforma Letterboxd in occasione della promozione del nuovo film della coppia di artisti, cioè Killers of the Flower Moon, nel corso della quale l'attore e il regista americano hanno ripercorso le opere che hanno ispirato le loro sei collaborazioni, DiCaprio ha rivelato di aver mostrato un film del celebre animatore a Scorsese, introducendo così il cineasta agli universi di Miyazaki e alle produzioni dello Studio Ghibli. Nell'incipit dell'intervista, disponibile sul canale YouTube di Letterboxd, l'attore ricorda le opere di cui ha messo a conoscenza il regista, sottolineando come sia stato proprio lui a consigliargli la visione de La città incantata.

“Mi è stato chiesto quali film ti ho fatto conoscere negli anni” sentiamo dire a DiCaprio, in un collegamento online con Scorsese “ma considerando che tu hai visto probabilmente tutti i film che sono stati realizzati nella storia del cinema fino agli anni Ottanta, mi sembra davvero difficile rispondere a questa domanda. Forse l'unico è stato La città incantata, o forse anche Principessa Mononoke”, un pensiero che è stato confermato dallo stesso regista. “Si era proprio La città incantata il film che mi hai consigliato di guardare” risponde immediatamente il cineasta.

Purtroppo i due non hanno offerto un commento critico sull'opera di Miyazaki, ma questo breve scambio di battute apre a delle riflessioni interessanti. A primo impatto, appare quasi assurdo – se non addirittura improbabile – che un noto cinefilo come Scorsese, forse l'uomo più devoto che esista al mondo all'arte cinematografica, come dimostrato dalle sue operazioni di preservazione e restauro di centinaia di film d'autore prodotti in tutte le cinematografie mondiali, non conoscesse il maestro giapponese. Ma dal momento che la prima collaborazione tra i due risale ai tempi di Gangs of New York (2002), ovvero nel periodo stesso in cui La città incantata aveva iniziato ad essere distribuito negli Stati Uniti, è probabile che DiCaprio avesse consigliato l'opera subito dopo la visione in sala del film.

Inoltre, è noto come la visione del lungometraggio abbia stregato Scorsese, al punto che il regista americano, in tempi non troppo pregressi, ha anche invitato lo stesso Miyazaki nel suo appartamento di New York per discutere su questioni relative al cinema e al filmmaking, invito che è stato poi declinato – come ricorda Alpert nel suo libro sullo Studio Ghibli – dall'animatore nipponico, il quale si era detto “troppo stanco” per raggiungere il collega.

Proprio negli ultimi giorni, poi, abbiamo visto come Miyazaki abbia svelato la reale identità di Senza Volto ne La città incantata, a dimostrazione di quanto il suo ottavo lungometraggio continui a catalizzare l'attenzione non solo dei fan dello Studio Ghibli, ma di tutti gli appassionati di animazione giapponese. Inoltre, ritornando alla conversazione tra i due artisti americani, non è un caso che DiCaprio abbia anche citato l'altra opera cardine miyazakiana, cioè Principessa Mononoke, soprattutto se consideriamo la vocazione ambientalista che da sempre lega l'attore ai film ecopacifisti del maestro giapponese.

Spostando poi lo sguardo al presente, e considerato il successo incredibile che l'ultimo lungometraggio del maestro sta conoscendo in tutto il mondo e in America, dove ha incassato circa 40 milioni di dollari – mentre in Italia Il ragazzo e l'airone è diventato l'anime con il maggior incasso di sempre – è probabile che l'attore statunitense non perderà l'occasione nel prossimo futuro di parlare pubblicamente anche della nuova incredibile opera del maestro. E chi sa se ne discuterà proprio con lo stesso Scorsese.