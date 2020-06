Leonardo Graziano: 5 ruoli iconici della voce di Naruto Uzumaki

Il mondo dei doppiatori italiani è costellato di tanti professionisti, alcuni noti da anni come Ivo de Palma mentre altri sono più giovani e nuovi come Maurizio Merluzzo. Tra chi ha contraddistinto enormemente gli anni 2000 c'è invece Leonardo Graziano, storica voce di Naruto Uzumaki.

Il ninja della foglia ha usato fin dalla sua prima apparizione in Italia, sui canali Mediaset nel 2005, la voce di Leonardo Graziano. Il doppiatore è diventato particolarmente noto grazie a quel ruolo (e a quello di Sheldon Cooper di The Big Bang Theory), ma ci sono anche altri personaggi con la sua voce che meritano attenzione. Vediamo i 5 ruoli più iconici di Leonardo Graziano nel mondo degli anime.

Ovviamente il primo è proprio Naruto Uzumaki, di Naruto e Naruto: Shippuden . La sua collaborazione risale ovviamente alla metà degli anni 2000, quando l'anime apparì nelle TV italiane e su Italia 1 in particolare. Ovviamente ha dato la voce a Naruto anche nei film ed episodi speciali oltre che all'anime principale.

Sempre risalenti agli anni 2000 c'è il suo ruolo in Death Note con Tota Matsuda, il poliziotto goffo e pasticcione che ha accompagnato per anni Elle e Light Yagami nelle investigazioni.

Poi c'è Killua Zoldyck di Hunter x Hunter, l'assassino che apparì nei primi episodi e che subito strinse amicizia con il protagonista Gon. La voce è naturalmente riferita alla prima serie, dato che l'anime di Hunter x Hunter del 2011 non è stato ancora doppiato in italiano.

Passiamo poi a tempi precedenti con Kenshin Samurai Vagabondo, dove Leonardo Graziano doppiò il giovane Yahiko Myojin.

. Infine un altro ruolo in un anime di spessore è quello di Leon Bastia, mago che appare nell'anime di Fairy Tail.

Sono poi meritevoli di menzione le sue apparizioni come Terriermon in Digimon Tamers e JP Shibayama in Digimon Frontier, ma anche di Itsuki Koizumi in La malinconia di Haruhi Suzumiya. Qual è il vostro ruolo preferito di Leonardo Graziano?