Un lettore di ONE PIECE ipotizza la durata dell'arco di Wano Kuni

L'attuale arco narrativo di ONE PIECE , dedicato alle avventure dei Mugiwara nel paese di Wa, si sta dimostrando particolarmente longevo, e, considerando che ci troviamo ancora a leggere i flashback di Oden Kozuki, potrebbe dilungarsi ancora per diversi capitoli.

Nel post che potete trovare in fondo alla pagina, l'utente @Supergogettio ha condiviso una sua previsione riguardante la durata della saga ambientata a Wano Kuni. Seguendo i commenti sotto l'immagine si comprende come il fan, pensando che Eiichiro Oda abbia preso come riferimento il Kabuki, rappresentazione teatrale appartenente alla tradizione giapponese a partire dal XVII secolo.

Seguendo la struttura del Kabuki infatti la storia dovrebbe svolgersi in 5 atti, e attualmente ci troviamo nel terzo atto. Considerando poi i capitoli di transizione già visti tra gli atti precedenti, l'appassionato ha ipotizzato un totale di 129 capitoli, che renderebbero effettivamente questa saga la più lunga dell'intera avventura di Luffy e compagni, superando Dressrosa di 27 capitoli, e che vedrebbe la sua conclusione nel novembre del 2021.

Stando a quanto affermato da Oda stesso, e anche dal suo editor, ONE PIECE dovrebbe finire tra 5 anni, e considerando quanto importante si sia dimostrata finora la saga del paese di Wa sembra plausibile pensare ad uno sviluppo così attento e ricco di dettagli, che sia in grado di avvicinarci sempre di più al tesoro lasciato da Gol D. Roger.

E voi cosa ne pensate? Si riveleranno giuste queste previsioni, oppure passeranno ancora molte pagine prima di vedere di nuovo Luffy contro Kaido? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.