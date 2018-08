LEVEL-5 annuncia Inazuma Eleven: The Seal of Orion, una serie TV che partirà a ottobre

La scorsa domenica, LEVEL-5 ha annunciato un nuovo anime televisivo che andrà ad arricchire il già vasto franchise di Inazuma Eleven. Intitolata Inazuma Eleven: The Seal of Orion (in lingua originale Inazuma Eleven: Orion no Kokuin), la serie approderà sul circuito televisivo nipponico nel mese di ottobre.

Attesa su TV Tokyo e sulle altre reti affiliate, la nuova serie sarà incentrata su un tempo composto da personaggi storici del brand di Inazuma Eleven, i quali dovranno rappresentare il Giappone e soprattutto saranno chiamati ad affrontare avversari provenienti da ogni angolo del globo. Di seguito trovate la lista completa dei giocatori.

Attaccanti: Shūya Gōenji, Ryōhei Haizaki, Hiroto Kiyama, Tetsunosuke Gōjin

Shūya Gōenji, Ryōhei Haizaki, Hiroto Kiyama, Tetsunosuke Gōjin Centrocampisti: Asuto Inamori, Yūto Kidō, Kirina Hiura, Mitsuru Ichihoshi, Tatsuya Kiyama, Akio Fudō, Yūma Nosaka

Asuto Inamori, Yūto Kidō, Kirina Hiura, Mitsuru Ichihoshi, Tatsuya Kiyama, Akio Fudō, Yūma Nosaka Difensori: Ichirōta Kazemaru, Yūichirō Mansaku, Shirō Fubuki, Noboru Sakanoue, Takashi Iwato

Ichirōta Kazemaru, Yūichirō Mansaku, Shirō Fubuki, Noboru Sakanoue, Takashi Iwato Portieri: Seiya Nishikage, Osamu Saginuma, Mamoru Endō

Seiya Nishikage, Osamu Saginuma, Mamoru Endō Allenatore: Zhao Jin Yun

Zhao Jin Yun Manager: Anna Mikado, Tsukushi Ōtani

È stato già annunciato che il tema di apertura intitolato "Butai wa Dekkai Hō ga Ii!" (lett. “Più grande è lo stadio, meglio è!”) sarà eseguito da pugcat, mentre alom canterà il tema di chiusura “Suisei Girls” (lett. “Ragazze Cometa”).

Intitolato Inazuma Eleven: Ares no Tenbin, il precedente anime del franchise ha esordito il Giappone lo scorso 6 aprile. Curiosamente la serie risulta ancora in corso, ma a ragion veduta è probabile che giunga a conclusione entro la messa in onda del nuovo anime. Seguirete la nuova serie targata LEVEL-5?