Solo Leveling, le 5 scene più belle della prima stagione dell'anime

La serie, adattamento del lavoro del fumettista sudcoreano Jang Sung-Rak, prematuramente scomparso nel 2022, ha sorpreso pubblico e critica, mostrando i muscoli attraverso animazioni e sequenze davvero memorabili. A-1 Pictures, lo studio di animazione incaricato di adattare l'opera, sembra proprio aver reso giustizia al fumetto di Solo Leveling. Quali sono i 5 migliori momenti della serie?

Sung Jinwoo VS Kang

Quando il protagonista si vede costretto ad affrontare un altro essere umano, un letale Hunter di Rango B, ciò che ne scaturisce è un combattimento frenetico, fluido, estremamente godibile e soddisfacente, che mette inoltre il luce come il protagonista stia vivendo un profondo mutamento caratteriale, portandolo a diventare più coraggioso, calcolatore, a tratti spietato.

Sung Jinwoo affronta Cerbero

Ad un certo punto della serie, i dubbi sulla presunta imbattibilità del protagonista, dati dall'eccessivo potere che egli è in grado di accumulare in pochissimo tempo, vengono fortunatamente dissolti: Jinwoo è ben lontano dall'essere imbattibile, comprendendo la cosa a sue spese non appena messo piede all'interno di un dungeon di grado S, dove il primo nemico incontrato sarà così potente per i suoi standard da costringerlo alla ritirata.

Il protagonista diventa un omicida

All'interno di un dungeon, Jinwoo verrà tradito dai compagni con cui stava affrontando la sifda, che cercheranno di ucciderlo, convinti che il giovane sia ancora l'Hunter più debole dell'intero pianeta.

Questo evento porterà Jinwoo a comprendere come, in determinate circostanze, anche gli esseri umani possono essere visti come bersagli da eliminare, esattamente come fossero dei mostri.

La scena delle brutali uccisioni degli Hunter segna un punto di non ritorno nello sviluppo del personaggio di Jinwoo, troppo potente perché qualcuna tra le vittime possa fermarlo.

Arise!

L'episodio finale della serie vede il protagonista acquisire il potere "Shadow Monarch", che lo rende capace di evocare i nemici abbattuti per impiegarli al proprio fianco nei combattimenti.

Un momento atteso con trepidazione dai fan del fumetto, che non vedevano l'ora di vedere su schermo il momento in cui Jinwoo comprende quando potente potrebbe diventare in futuro.

Il combattimento contro Igris

La battaglia che chiude la prima stagione è un vero spettacolo per gli occhi: le animazioni fluide e frenetiche donano allo scontro un sapore piccante e vivace, coinvolgendo lo spettatore e culminando con un finale davvero ben architettato, soddisfacendo con colpi e fendenti che è quasi possibile percepire oltre lo schermo.

Il successo della serie sembra destinato a perdurare, poiché è già presente un trailer della seconda stagione di Solo Leveling.

La strada è uno dei più venduti oggi su