Solo Leveling è l'anime migliore della stagione, ma è troppo sottovalutato?

Solo Leveling è probabilmente l'anime di maggior qualità della stagione attualmente in corso. Pur avendo riscosso un discreto successo, non sembra aver colpito i fan come ci si attendeva e il ritardo dell'episodio 8 di Solo Leveling, previsto per il 24 febbraio e rimandato al 2 marzo, ha rievocato gli spettri di altre produzioni di A1 - Pictures.

Infatti, già con 86: Eighty Six e NieR Automata Ver 1.1a, che sono comunque anime di alto livello, c'erano stati dei ritardi che hanno minato il loro successo, facendoli finire quasi nel dimenticatoio. Eppure, il trailer di Nier Automata Ver 1.1a Parte 2 conferma la volontà di proseguire e, realisticamente, concludere il racconto.

Ecco perché, nonostante Solo Leveling piaccia molto ai fan, fattori come un riscontro di pubblico al di sotto delle aspettative e i ritardi (seppur minimi) della puntata 8 hanno intensificato le preoccupazioni in rete, con numerosi utenti che sono in ansia per il futuro della serie. Inoltre, diverse persone hanno criticato l'incipit della storia, considerandolo poco originale o, in ogni caso, quasi anacronistico per l'epoca attuale, mentre all'uscita del Manhwa era molto più fresco e intrigante.

Anche se non rappresenta la maggioranza, esiste comunque una nutrita fetta della fanbase che spera che l'anime possa raggiungere il pieno del potenziale nel prossimo arco narrativo. D'altronde, uno dei valori di Solo Leveling è il suo protagonista, Sung Jinwoo, dal quale ci si aspetta molto nei prossimi episodi. State seguendo Solo Leveling? Vi sta piacendo o vi aspettavate di più, conoscendo il materiale di partenza? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!