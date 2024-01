Solo Leveling è già l'anime della stagione? Un debutto importante, ma difficile

Il 2024 degli anime è iniziato alla grande con Solo Leveling, opera che ha mandato Crunchyroll in crash con l'uscita del primo episodio. Le aspettative erano alte e, col tempo, l'adattamento di A1-Pictures dovrà dimostrare di esserne all'altezza.

Nel mondo di Solo Leveling, si è aperto un portale che ha permesso ai mostri di un'altra dimensione di invadere la Terra. Gli unici che in grado di tenere testa a queste creature sono gli "hunter", persone dotate di abilità particolari. Il protagonista, Sung Jin-Woo, è molto debole, ma partecipa con coraggio a diverse missioni, mettendo a repentaglio la propria vita per ottenere i soldi necessari alle cure della madre malata.

Lo studio A1 - Pictures - già famoso per Sword Art Online e le prime due stagioni di Seven Deadly Sins - sembra essere la scelta perfetta per adattare un manhwa basato sull'azione e su scontri all'ultimo respiro. Nel primo episodio, infatti, le animazioni sono state certosine e fluide e i disegni dettagliati e supportati da una palette di colori incredibilmente vividi.

Però la puntata ha avuto principalmente un problema: il ritmo. Quello di Solo Leveling è stato un inizio sicuramente non lento, ma bulimico di informazioni e personaggi messi in scena. Inoltre, l'episodio pilota non propone veri e propri motivi per legarsi immediatamente al protagonista, che è, per il momento abbastanza anonimo.

Come si diceva poc'anzi, il numero di personaggi presentati è stato davvero elevato: figure come Go Gun-Hee, Woo Jin-Chul, Min Byung-Gyu, Yoo Jin-Ho, Han Song-Yi e Cha Hae-in sono state introdotte praticamente in sequenza, anche se non sono affatto presenti nei primi dieci capitoli né del romanzo né del Webtoon.

Forse sarebbe stato meglio dare spazio, nella prima puntata, esclusivamente al personaggio principale, per caratterizzarlo meglio e renderlo più memorabile nell'immediato. La scelta di A1-Pictures potrebbe però essere dovuta alla volontà di mostrare subito un po' di sequenze d'azione ottimamente animate e nelle quali i protagonisti sono personaggi secondari dal design eccellente che brillano molto più di Sung. Ad ogni modo, lo staff dell'anime è quello giusto per regalare ai fan un'opera memorabile e l'attesa è già spasmodica per il secondo episodio di Solo Leveling.