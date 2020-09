Solo Leveling arriva in Italia: gli annunci di Star Comics agli Star Days

Gli Star Days sono arrivati e per festeggiare alla grande la casa editrice perugina Star Comics ha deciso di lasciare ai lettori anche alcuni annunci. La prima tranche di questi è stata rivelata sabato 26 settembre, mentre oggi 27 settembre spunta la seconda parte. Tra i nuovi titoli annunciati c'è il popolare manhwa Solo Leveling.

Ma andiamo in ordine. Il primo titolo presentato è Hitorijime Boyfriend, titolo della collana Queer e che arriverà a dicembre 2020. Questa storia, disegnata da Memeco Arii, è il prequel della serie Hitorijime My Hero che proprio recentemente è stata portata in Italia dall'editore.

Star Comics ha poi rivelato l'annuncio di un nuovo spin-off, stavolta dedicato al mondo di Dr. Stone. Lo scorso anno, il mangaka Boichi si era dedicato alla serie breve Dr. Stone Reboot: Byakuya, incentrato sulla storia del padre adottivo di Senku e composta da un unico tankobon. L'arrivo è previsto sulla testata Dragon nel mese di marzo 2021 in fumetteria e libreria.

Il secondo annuncio è relativo proprio al manhwa Solo Leveling. L'opera è da poco entrata nella seconda stagione e Star Comics ne approfitta per portarla in Italia. Composta da quattro volumi ma ancora in corso, Solo Leveling esordirà ad aprile 2021 in fumetteria, libreria e store online.

Infine arriva in Italia il mangaka Yusuke Osawa. Dell'autore verrà portato The Poetry of Ran, conosciuto in patria col nome di Kegare no Uta, sulla testata Point Break. Opera conclusa in patria e che fu pubblicata sulla rivista Dragon Age Extra, i due volumi verranno portati in un cofanetto a maggio 2021.

Raddoppiano così i titoli presentati agli Star Days. Potete recuperare qui i precedenti annunci di Star Comics.