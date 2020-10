Solo Leveling arriva in Italia: cos'è e per quale ragione tutti ne parlano?

Solo Leveling sta per arrivare in Italia e, nel caso in cui non aveste una conoscenza troppo approfondita verso i manhwa, probabilmente vi starete chiedendo per quale ragione la notizia dovrebbe essere tanto importante. Cos'è un manhwa, cosa rende tanto speciale Solo Leveling, e perché tutti ne parlano in continuazione? Facciamo chiarezza.

Solo Leveling, o se preferite Na honjaman level up, è il titolo di una serie di light novel pubblicata dal 25 luglio 2016 al 13 marzo 2018 da D&C Media, e scritta dall'autore sudcoreano Chu-Gong. L'opera riscosse un discreto successo e in contemporanea con la pubblicazione dell'ultimo Volume, Kakao Page propose all'autore di trasformalo in un manhwa, controparte coreana dei manga giapponesi.

I manhwa si differenziano dai manga per due ragioni: la prima è che, esattamente come per i libri occidentali, la lettura si svolge da sinistra verso destra, mentre la seconda è che i capitoli sono interamente a colori. Solo Leveling è il manhwa più letto al mondo, con profitti pari a poco più di 30 miliardi di won (circa 20 milioni di euro) e una fan base di dimensioni colossali.

Cosa rende, dunque, tanto speciale l'opera di Chu-Gong? In primis il fenomenale comparto artistico, curato minuziosamente da decine di disegnatori e con un livello di dettaglio impareggiabile. L'arte di Solo Leveling è eccezionale, dai colori all'ambientazione, passando per il character design e gli spettacolari effetti mostrati nei combattimenti. In secondo luogo, a sorprendere è il senso di progressione della storia e il carisma del suo protagonista, Sung Jin-Woo.

La storia si basa su una premessa estremamente interessante: un giorno, sul Pianeta Terra hanno iniziato a comparire migliaia di portali con all'interno dei mostri, che potrebbero aprirsi da un momento all'altro e portare ad un massacro dell'intera popolazione. Gli Hunter, nome dei cacciatori che dopo l'invasione hanno ottenuto dei poteri divini più o meno utili, fanno parte di diverse associazioni che si occupano di ripulirli e chiuderli, azione che può essere compiuta solamente abbattendo il boss finale presente in essi. Sung Jin-Woo è l'Hunter più debole del mondo ma un giorno, dopo aver completato una quest presente in un terrificante dungeon, acquisisce l'abilità unica di poter "livellare". Iniziando a scalare i ranghi, Sung Jin-Woo inizia a cambiare personalità e diventa sempre più forte e sicuro di se stesso.

Il percorso di rivalsa di Sung Jin-Woo è reso estremamente intrigante soprattutto a causa del suo nuovo potere, una sorta di necromanzia che gli permette di assumere il controllo dei mostri uccisi. Livellando, Sung Jin-Woo sblocca nuova tecniche, abilità, poteri sovrannaturali ed altro ancora, che il manhwa illustra allo spettatore come fosse un gioco di ruolo. Inoltre, grazie al suo potere principale, il protagonista iniziare a creare una vera e propria schiera di non-morti, orchi, insetti e altre creature terrificanti, finendo per poter evocare a proprio piacimento un esercito demoniaco di dimensioni straordinarie.

Con più di 120 capitoli pubblicati (e almeno altri 100 in arrivo), Solo Leveling è ormai una delle opere più apprezzate al mondo, e non a caso pochi mesi fa diversi editori occidentali ne hanno acquisito i diritti. Un adattamento anime potrebbe attualmente essere in fase di produzione, e nel caso in cui l'eventualità si verificasse la popolarità del manhwa potrebbe schizzare alle stelle.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Solo Leveling? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento!