Solo Leveling arriva in ritardo: ufficializzata la nuova uscita con un trailer

Il palinsesto anime del 2023 perde uno dei suoi pezzi più pregiati. I recenti rumor su Solo Leveling hanno trovato conferma. L'adattamento animato del famoso manhwa non debutterà più nel corso dell'anno. Ecco la nuova data di uscita rivelata attraverso un filmato promozionale.

Accanto alla terza stagione di Demon Slayer e all'ultima di Attack on Titan, Solo Leveling avrebbe dovuto fare da grande vetrina per i palinsesti del 2023. L'anime è stato però ufficialmente rinviato e non rispetterà più l'uscita programmata in precedenza a causa dei problemi di produzione in cui è incappato A-1 Pictures, lo studio d'animazione dietro il progetto.

Il ritardo è legato proprio ai recenti problemi dello studio causati dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito il Giappone. Vi ricordiamo infatti che lo staff di A-1 ha dovuto sospendere la trasmissione dell'anime di NieR Automata fino a data da destinarsi e che di conseguenza tutti i progetti in cantiere sforeranno l'uscita per permettere di completare quelli già avviati.

Attraverso un nuovo filmato promozionale che mostra il protagonista Sung Jin-Woo prima e dopo la sua trasformazione, la data di uscita di Solo Leveling è stata riprogrammata. L'anime basato sul fumetto coreano debutterà nel 2024, molto probabilmente già nel prossimo mese di gennaio.