Solo Leveling: la fine di un'avventura, le reazioni dei lettori dopo l'ultimo capitolo

Nel luglio del 2016 veniva pubblicato il primo volume di una serie di light novel scritte da Chugong. Due anni più tardi lo stesso autore avrebbe iniziato ad adattare i romanzi in un manhwa che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo : Solo Leveling. Oggi quell’opera si è conclusa, con un finale capace di emozionare milioni di lettori.

Con 179 capitoli pubblicati sotto forma di webtoon, impreziositi dai disegni di Jane Jung-Rak, passati poi alla stampa grazie alla casa editrice Kakao, e portati in Italia da Star Comics, la storia ideata da Chugong ha saputo affermarsi in un vastissimo catalogo di opere, e da mesi ormai i lettori attendevano l’inevitabile conclusione.

Un finale in parte prevedibile, scandito attraverso una grande e intensa battaglia, in perfetto stile sonyung, il corrispettivo degli shonen per i fumetti coreani, è riuscito comunque a suscitare forti emozioni nei lettori, i quali non hanno esitato ad esprimere i loro ringraziamenti all’autore per aver creato un’avventura così coinvolgente e appassionante, come potete vedere dai post riportati in calce.

Ovviamente il viaggio in quell’universo è ancora lontano dalla fine definitiva, in quanto sono stati annunciati sia un live action che un videogioco dedicati, mentre è sempre più diffusa l’idea che un giorno vedremo un adattamento anime per la storia di Jinwoo Sung. E voi avete seguito la serie? Cosa ne pensate del finale? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.