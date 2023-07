Solo Leveling: ecco il cast e la trama del nuovo adattamento anime!

Solo Leveling è uno degli anime che debutteranno questo inverno sulla piattaforma Crunchyroll: tratto dal manhwa scritto da Chugong e illustrato da Jang Sung-rak, negli ultimi anni il webtoon ha riscosso un enorme successo e uscirà a gennaio 2024.

Il sito ufficiale Aniplex ha rivelato il cast principale dell'anime in un video promozionale: il trailer di Solo Leveling è stato mostrato al panel di Crunchyroll questo lunedì durante l'Anime Expo 2023 e adesso è stato reso pubblico a tutti i fan da casa.

Crunchyroll ha annunciato l'adattamento anime della serie durante il panel industriale di Anime Expo nel luglio 2022. La trama recita così:

"È passato più di un decennio dall'improvvisa comparsa dei "gates", dei percorsi che collegano il nostro mondo a un'altra dimensione: da quel momento, alcuni esseri umani hanno risvegliato poteri soprannaturali. Questi individui vengono chiamati "cacciatori" e si guadagnano da vivere usando i loro poteri per conquistare i dungeon all'interno dei gates. Il cacciatore di basso rango Jinwoo Sung è conosciuto come "il cacciatore più debole di tutta l'umanità" e un giorno viene ferito mortalmente quando si imbatte in doppi dungeon di alto rango nascosti in un dungeon di basso rango. Proprio in quel momento, una misteriosa finestra di ricerca appare davanti a lui. In punto di morte, Jinwoo decide di accettare la missione e inizia a salire di livello... mentre gli altri non lo fanno."

Shunsuke Nakashige, regista di Mother of the Goddess' Dormitory, dirige la serie anime presso A-1 Pictures, mentre Noboru Kimura, che ha già collaborato per Gundam Build Divers e Nyaruko: Crawling with Love!, è lo sceneggiatore principale.

Tomoko Sudo, collaboratore di Alice in Borderland, disegna i personaggi e Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Blue Exorcist e Kill la Kill per citarne alcuni) compone le musiche.

L'adattamento manhwa della serie di romanzi omonimi di Chugong, con illustrazioni di DUBU, è stato lanciato sui servizi webtoon nel marzo 2018 e si è concluso nel dicembre 2021 e al momento non è disponibile in italiano. Per celebrare la nuova serie in uscita, è stata resa disponibile una nuova illustrazione ufficiale per Solo Leveling.