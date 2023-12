Solo Leveling: il nuovo, avvincente trailer conferma la data d'uscita!

E' finalmente disponibile un nuovo trailer di Solo Leveling. Il famoso webtoon è ormai pronto per debuttare sul piccolo schermo: più precisamente, l'uscita del nuovo anime è prevista per il 6 gennaio 2024. La data del debutto, insomma, è molto vicina: trovate il video all'interno di questa news.

Il trailer dell'anime di Solo Leveling mostra il nostro protagonista, Jinwoo, impegnato in intense battaglie mentre cerca di potenziare il suo grado di cacciatore. L'azione di questa innovativa serie animata si sposa perfettamente con la canzone "Request" dell'artista Krage, scelta come sigla finale per la prima stagione. Per quanto riguarda la sigla di apertura, la band k-pop Tomorrow x Together canterà la opening intitolata "Level".

Per quanto riguarda la regia, Shunsuke Nakashige dirigerà l'anime mentre Noboru Kimura curerà le sceneggiature presso lo studio d'animazione A-1 Pictures. Come accennato in precedenza, Solo Leveling debutterà il 6 gennaio 2024 e sarà pubblicato su Crunchyroll in Nord America, America Centrale, Sud America, Africa, Europa, Oceania, Medio Oriente. Di conseguenza, uscirà anche in Italia, per giunta con sottotitoli in italiano.

Solo Leveling è ambientato in un mondo dove le persone, chiamate "cacciatori", hanno abilità speciali per difendere l'umanità dai mostri. Sung Jinwoo è uno di questi cacciatori, ma non è certamente il più forte: la sua è una lotta costante per la sopravvivenza. Un giorno, il cacciatore riesce a scampare da un dungeon e viene selezionato da un programma misterioso chiamato "Il Sistema". Quest'ultimo gli dona un'abilità unica: può potenziare la sua forza e trasformare coloro che sconfigge in servitori fedeli!