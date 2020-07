Solo Leveling: confermato il 1 agosto come data d'uscita, ecco il poster della stagione 2

Pochi giorni fa è stato annunciato che la seconda stagione di Solo Leveling sarebbe tornata ad agosto e, comprensibilmente, molti fan si sono chiesti quanto avrebbero dovuto aspettare. La risposta è arrivata poco fa, visto che Kakao Page ha confermato il giorno d'uscita, ora fissato per il 1° agosto 2020, e mostrato un nuovo, splendido poster.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, condivisa su Reddit e ritraente l'Hunter Sung Jin-Woo mentre imbraccia quello che sembrerebbe essere l'Artiglio di Kamish, una potente arma ancora non mostrata nel webtoon. Vi ricordiamo che il manhwa ha adattato, al momento, circa metà dei capitoli della light novel.

La prima stagione di Solo Leveling è stata serializzata in maniera impeccabile dal marzo 2018 al marzo del 2020, senza pause di alcun tipo. Dopo quattro mesi di stop, necessari a Jang Sung-Rak e allo studio per programmare l'adattamento della seconda metà dell'opera, Solo Leveling e pronto a tornare e a completare la storia. Il webtoon dovrebbe concludersi intorno alla seconda metà del 2022.

E voi cosa ne pensate? Quali altre opere coreane state leggendo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non riusciate a spiegarvi il motivo per cui non ' ancora stato annunciato un adattamento anime invece, vi ricordiamo che abbiamo pubblicato un approfondimento pochi mesi fa.