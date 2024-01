Solo Leveling, un cosplay low-cost della Statua Divina: da sbellicarsi!

Il 2024 è cominciato da poco, ma i fan hanno già trovato l'anime rivelazione dell'anno: stiamo parlando di Solo Leveling, tratto dall'omonimo manhwa e animato dalla A-1 Pictures, studio già ampiamente conosciuto dal pubblico per titoli come Fairy Tail, Blue Exorcist e Sword Art Online.

La trama coinvolgente ideata dall'autore Chugong, accompagnata dal talento dello staff di A-1 Pictures, hanno immediatamente reso Solo Leveling un piccolo cult, nonostante abbia all'attuale solo quattro episodi. Con il doppiaggio in italiano di Solo Leveling cominciato da poco su Crunchyroll, la serie si prospetta accrescere ulteriormente il proprio successo.

La serie esplora le gesta di Jinwoo, un Hunter di Grado E considerato il più scarso del mondo, in un viaggio per diventare il più potente in un universo alternativo in cui dei cosiddetti "portali" portano gli uomini in dei Dungeon, luoghi popolati da temibili mostri. In questo universo, nessun cacciatore può accrescere la propria forza, ma in punto di morte Jinwoo ottiene la possibilità di diventare un "player" che lo rende capace di salire di livello come se si trovasse in un videogioco. Prima di ricevere questo miglioramento, il suo ultimo avversario è stato a dir poco temibile: diamogli un'occhiata nel cosplay di lowcostcosplayth.

In questo cosplay della Statua Divina di Solo Leveling, il raccapricciante sorriso che ha inquietato milioni di spettatori è stato ricreato... con una patata dolce! Questo terrificante avversario è apparso in un dungeon di Grado D, provocando numerosi danni alla squadra di Jinwoo e quasi uccidendo quest'ultimo.

Il suo aspetto è stato paragonato a quello del Gigante Sorridente di Attack on Titan e Solo Leveling sembra essersi quasi ispirato a quest'ultimo: mentre il gigante di AOT ha mangiato la madre di Eren, provocando un cambiamento repentino dei suoi ideali, la Statua Divina ha portato, seppur indirettamente, Jinwoo a diventare un "player" destinato ad essere l'Hunter più potente di tutti.