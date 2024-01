Solo Leveling, Crunchyroll annuncia il doppiaggio in italiano: quando comincia?

Solo Leveling è l'anime della stagione invernale 2024, adattamento della light novel sudcoreana scritta e disegnata da Chugong che con soli due episodi al momento trasmessi sta entusiasmando il pubblico di appassionati. Il successo della serie ha spinto Crunchyroll ad annunciare il doppiaggio italiano di Solo Leveling.

Con la sua storia, Solo Leveling si distingue dai più comuni isekai. La trama coinvolge Sung Jinwoo, il più debole degli Hunter che riesce a malapena a partecipare a raid di Classe E. Sebbene rischi di morire anche nelle missioni più semplici, il protagonista si dedica anime e cuore alla professione del cacciatore per cercare di sostenere le spese ospedaliere della madre e quelle scolastiche della sorella. Viene tuttavia coinvolto in un dungeon misterioso che stravolge la sua esistenza.

Con la sua premiere Solo Leveling ha mandato in crash Crunchyroll. Gli spettatori sono ora in attesa dell'uscita della terza puntata di Solo Leveling, ma ci sono grosse novità in arrivo. L'avventura di Sung Jinwoo sta per ricominciare, e questa volta lo farà in lingua italiana.

Crunchyroll ha rivelato che il primo episodio di Solo Leveling doppiato in italiano arriverà dal 20 gennaio. Successivamente, ogni settimana uscirà un nuovo episodio doppiato. Voce di Sung Jinwoo sarà Federico Campaiola. L'edizione italiana è targata VSI Italia, con la direzione di Gianluca Crisafi.