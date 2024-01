Solo Leveling, data di uscita e dove guardare il terzo episodio dell'anime del momento

L'adattamento anime di Solo Leveling continua a stupire il pubblico con una trama avvincente e un isekai atipico, lontano dai classici canoni del "mondo parallelo". L'avventura di Jin-woo, che si vuole trasformare da guerriero più scarso dell'universo a feroce combattente, è ancora agli inizi, ma sta coinvolgendo alla grande gli spettatori di tutto il mondo.

L'episodio 3 di Solo Leveling si intitola "It's like a game" e uscirà sabato 20 gennaio alle 16:00, subito dopo dopo la messa in onda della puntata in Giappone. Potrà essere seguito con sottotitoli in italiano su Crunchyroll. Se non avete ancora visto il secondo episodio di Solo Leveling, attenzione: nel prossimo paragrafo ci saranno alcuni spoiler.

Nel secondo episodio di Solo Leveling, Song Chi-yul perde un braccio durante l'attacco delle statue del Tempio di Cartenon. Tutti i presenti, tranne Song e Joo-Hee, decidono di scappare e di abbandonare Jin-Woo, ma poco dopo il nostro protagonista resta solo: su sua richiesta, Song porta via una Joo-Hee svenuta.

Le statue attaccano il cacciatore, inchiodandolo all'altare come sacrificio. Pochissimi secondi prima di morire, Jin-Woo riceve una notifica, molto simile a quelle di un gioco in realtà virtuale, che gli offre la possibilità di diventare un "giocatore". Il ragazzo accetta la proposta, senza sapere tuttavia cosa significhi. Il terzo episodio potrebbe seguire la situazione di Sung Jin-Woo dopo l'accettazione di questa misteriosa notifica e i segreti che si celano dietro di essa.