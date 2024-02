Solo Leveling, il doppiatore ha tossito sangue per un'importante scena!

Tra tutte le serie anime trasmesse in Giappone dall'inizio dell'anno, Solo Leveling si distingue per i suoi tratti originali. Adattamento animato di quello che viene considerato il "miglior manhwa di tutti i tempi", ha conquistato il cuore del pubblico attraverso la trama avvincente e la sua abilità nel coinvolgere gli spettatori.

Uno dei motivi principali del successo di Solo Leveling è senza dubbi l'interpretazione impeccabile del suo cast. In particolare, il doppiatore giapponese di Jin-Woo, Taito Ban, ha saputo incarnare il personaggio in modo straordinario. Tuttavia, entrare in questo ruolo non è stato così semplice.

Intervistato da IGN, il doppiatore inglese di Jin-woo, Aleks Lee, ha risposto ad alcune domande in merito a Solo Leveling, rivelando alcuni dettagli sul suo collega giapponese. È qui che ha raccontato quest'aneddoto: Taito Ban ha "tossito sangue" durante una sessione di doppiaggio.

"Jin-woo sputa sangue alla fine dell'episodio due, ma in realtà anche Taito Ban ha tossito sangue doppiando l'episodio quattro. Parlando con i produttori della serie, ho capito che è stato un ruolo molto complesso per lui, ma anche per la sua voce, e io ho preso nota di questo. È sempre bene avere qualcuno come guida perché, qualche volta, non si è mai sicuri di quanto puoi essere folle [nell'espressività]. Per fortuna, in questo caso, lui è stato davvero sfrenato!", afferma Aleks Lee.

In questa famosa scena dell'episodio 4 di Solo Leveling, Jin-woo raccoglie tutte le proprie forze per urlare ad un boss di morire, ma a quanto pare questo grido ha arrecato lesioni non indifferenti a Ban e alle sue corde vocali. Per fortuna, nessun danno permanente, ma possiamo considerarla un'ulteriore dimostrazione della passione del doppiatore per il suo lavoro e dell'impegno che sta impiegando l'intero staff su questa serie, destinata a diventare un piccolo cult degli anime.