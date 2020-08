Solo Leveling, l'editore conferma: 'Sì, siamo in trattativa per un adattamento anime'

Finalmente ci siamo, dopo anni di attesa il Presidente di Noble Comics ha annunciato che l'autore Chu-Gong e i rappresentanti della piattaforma di contenuti Kakao Page sono attualmente in trattativa per realizzare un adattamento anime di Solo Leveling, il manhwa più famoso al mondo. La notizia è stata riportata dal quotidiano Korea Economic Daily.

Hankyung, questo il nome in cui è conosciuto il giornale in patria, è uno dei quotidiani più letti nella Corea del Sud, dove è pubblicato da quasi sessant'anni. Il giornalista ha intervistato il Presidente di Noble Comics Hwang Hyun-soo per analizzare il successo economico del manhwa, che a quanto pare avrebbe registrato profitti superiori a 30 miliardi di won (circa 20 milioni di euro).

Durante l'intervista, che potete leggere cliccando sopra il link reperibile in calce, il CEO ha dichiarato quanto segue: "Uno dei punti forti, oltre alla storia, è sicuramente rappresentato dalla qualità dei disegni. Io personalmente credo che l'opera funzioni anche perché non sono presenti troppi riferimenti alla cultura coreana, quindi anche se un lettore di un altro Paese decide di approcciarsi all'opera, difficilmente si troverà spaesato. Sì, siamo anche in trattativa per realizzare alcuni adattamenti, sia anime che videogiochi e serie televisive".

Crunchyroll negli ultimi mesi ha collaborato con alcuni studi giapponesi e lanciato i cosiddetti Crunchyroll Originals, adattando una serie di Webtoon e manhwa. Tower of God e God of High School hanno riscosso un ottimo successo e di conseguenza, viste anche le insistenti richieste dei fan, è normale che qualche studio si sia proposto per realizzare un adattamento di Solo Leveling.

E voi cosa ne pensate? A quale studio affidereste l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Solo Leveling è appena tornato con la stagione 2, pubblicando i capitoli 111 e 112.