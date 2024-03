Solo Leveling entra nel dungeon nelle fantastiche immagini in anteprima dell'episodio 9

Sung Jin-woo è pronto ad esplorare nuovi dungeon e affrontare minacce sempre più forti per diventare il più potente degli stregoni. Nelle immagini anteprima dell'episodio 9 di Solo Leveling, il protagonista dovrà fare i conti con una realtà crudele, in compagnia di vecchie conoscenze.

Le prime immagini anteprima del nono episodio di Solo Leveling, disponibili in calce alla notizia, anticipano che Sungo Jin-woo entrerà molto presto in un dungeon di Grado D, in compagnia dei sopravvissuti del Doppio Dungeon, gli stessi che avevano precedentemente deciso di abbandonarlo e lasciarlo quasi morire. Da allora, il protagonista è notevolmente cambiato e non solo fisicamente: la sua forza è diventata sovrumana.

Nonostante il flop di un episodio di Solo Leveling, la serie è pronta a tornare con il piede giusto. L'anteprima dell'episodio 9 suggerisce il coinvolgimento di Kang Tae-Shik, ispettore appartenente al Team di Sorveglianza dell'Associazione Hunter, in alcuni affari loschi. Le sue vere motivazioni sono ancora avvolte nel mistero, ma per adesso intende solamente seguire i partecipanti durante la loro spedizione del Dungeon di Grado D.

D'altro canto, Sung Jin-woo, con uno sguardo ricolmo d'odio e adrenalina, sembra proprio che sarà protagonista di un ulteriore scontro. L'episodio 9 è intitolato "You've Been Hiding Your Skills", ossia "hai nascosto le tue abilità", e suggerisce che alcuni talenti nascosti verranno presto portati alla ribalta. Con l'appuntamento alla nuova puntata previsto per sabato 9 marzo, intanto Solo Leveling è tra le serie più popolari di sempre, come attesta una classifica stipulata dai fan di tutto il mondo.