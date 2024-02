Solo Leveling, l'episodio 8 non arriverà presto: ecco quando uscirà!

L'anime di Solo Leveling, adattamento di uno dei manhwa più popolari al mondo, ha attraversato due mesi di grande intensità, durante i quali il pubblico ha assistito alla trasformazione di Sung Jinwoo da Hunter più debole dell'umanità a vera e propria macchina da combattimento.

Nonostante i trionfi ottenuti, il viaggio del protagonista è ancora lungi dall'essere concluso. Infatti, proprio poche ore fa è stato confermato che l'episodio 8 non verrà pubblicato sabato 24 febbraio come molti ipotizzavano, ma lascerà spazio ad un OVA che riassumerà le avventure di Jin-woo nel difficile mondo di Solo Leveling.

L'episodio speciale, intitolato "How to Get Stronger", è numerato come 7.5 e fornirà un breve periodo di pausa prima di immergersi in un nuovo arco narrativo. Jinwoo è pronto a tornare più forte che mai: dopo aver affrontato un boss di Grado C ed essersi macchiato di sei omicidi per sopravvivere, il suo viaggio prenderà una svolta inaspettata che varrà la pena seguire con attenzione. D'altro canto, l'uscita dell'episodio 8 è prevista per la settimana successiva, sabato 2 marzo.

L'uscita di un episodio speciale non è legata a problemi di produzione o ritardi, piuttosto era pianificato sin dall'inizio. Tuttavia, questo dettaglio è accompagnato da un'altra notizia, questa volta positiva: sebbene precedentemente si fosse parlato di una prima stagione composta da soli 12 episodi per Solo Leveling, fonti interne assicurano che la A-1 Pictures sta preparando 25 puntate in tutto, suddivise in due parti.

Nell'attesa, vi lasciamo con una curiosità intrigante: la Statua Divina tornerà in Solo Leveling? Dopo essere comparsa nelle prime due puntate e aver stupito il pubblico - e anche la compagnia di Jinwoo - per la sua forza eccelsa, i fan si domandano se in futuro tornerà a dare del filo da torcere al protagonista: ecco la risposta ufficiale.