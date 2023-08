Solo Leveling: il finale della serie divide i fan

Il popolare webtoon "Solo Leveling" ha raggiunto il suo culmine con il capitolo 179 e l’epica battaglia tra Jinwoo e Antares. Ma a distanza di anni, cosa pensano i fan del finale di quest’opera?

La storia ha seguito il viaggio di Jinwoo, un cacciatore inizialmente debole che è diventato il più potente del suo genere. Dall'affrontare cavalieri e orchi, Jinwoo si è trovato ora ad affrontare il suo nemico più formidabile: Antares, il monarca della distruzione.

Sebbene molti fan abbiano trovato il finale soddisfacente, certe sfumature hanno lasciato in alcuni spettatori una sensazione di conflitto, sensazione comune quando si ha a che fare con la conclusione di un’opera di questo genere. In questo articolo potrete scoprire quali furono le prime reazioni dei fan alla pubblicazione del finale di Solo Leveling.

L'epica battaglia tra Jinwoo e Antares ha avuto momenti incredibili, eppure alcuni fan hanno espresso la loro delusione per come è arrivata la sconfitta di Antares. L’intervento all’ultimo momento dei sovrani che hanno ribaltato le sorti dello scontro sconfiggendo l’oscuro monarca, non è andata a genio ai fan.

Anche la decisione di Jinwoo di utilizzare la Coppa della Reincarnazione ha sollevato parecchie discussioni. Questa mossa ha avuto infatti conseguenze sorprendenti, riportando indietro il tempo e alterando il corso degli eventi. In Italia, Solo Leveling è stato ristampato da Star Comics ed è quindi possibile recuperarlo senza problemi per chiunque volesse farsi una propria opinione in merito.

In conclusione, il finale di "Solo Leveling" ha diviso i fan. Mentre alcuni hanno trovato la conclusione emozionante e adeguata, altri hanno sollevato domande su alcune scelte narrative. Ma è proprio questo coinvolgimento e la varietà di reazioni che dimostrano quanto sia stata potente e coinvolgente questa storia.