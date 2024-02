Solo Leveling, l'hunter Sung Jinwoo colpisce con la sua animazione più mortale

Solo Leveling ha preso d'assalto il panorama degli anime affermandosi come uno dei migliori titoli d'azione di questa stagione. I fan hanno assistito all'incredibile crescita di Sung Jinwoo, passato da essere l'arma più debole dell'umanità, a diventare una forza inarrestabile.

L'ultimo episodio di Solo Leveling alza ancora di più la posta in gioco, con Jinwoo che si trova costretto a uccidere non un gruppo di mostri, ma un gruppo di Hunter che aveva deciso di sbarazzarsi di lui.

L'anime ha preparato questo momento con cura, mostrandoci Jinwoo sconfiggere mostri sempre più potenti per aumentare la sua forza. L'episodio 6 anticipa l'inizio della "vera caccia": Jinwoo non dovrà solo eliminare mostri potenti, ma anche sconfiggere altri Hunter che si approfittano dei loro colleghi più deboli. Nel climax dell'episodio di Solo Leveling, Jinwoo elimina con facilità il gruppo di Hunter che ha attaccato lui e il giovane Hunter di grado D Yoo Jin-Ho, in una sequenza che mette in scena il massacro più sanguinoso avvenuto per mano del protagonista fino ad ora.

Solo Leveling è diretto da Shunsuke Nakashige presso A-1 Pictures, con Nobura Kimura come sceneggiatore capo, Tomoko Sudo come character designer e Hiroyuki Sawano alla composizione della musica. L'anime è disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll. La sinossi ufficiale ci introduce al mondo di Solo Leveling:

"È passato più di un decennio dall'apparizione improvvisa dei gate, portali che collegano il nostro mondo a una dimensione diversa. Da allora, alcuni umani hanno sviluppato poteri soprannaturali e sono conosciuti come Hunter. Gli Hunter combattono mostri all'interno dei cancelli per guadagnarsi da vivere. In questo mondo pieno di pericoli, Jinwoo Sung è considerato l'Hunter più debole di tutta l'umanità. Un giorno, Jinwoo viene ferito a morte durante un'incursione in un dungeon di basso livello. Proprio quando tutto sembra perduto, una misteriosa finestra di missione appare davanti a lui. In punto di morte, Jinwoo decide di accettare la missione e inizia a salire di livello..."